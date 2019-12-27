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Yerli otomobilin CEO'su Gürcan Karakaş açıkladı : 30 dakikada şarj olacak 15 yılda 5 model üretilecek Haberin devamı. Yerli otomobilin örtüsü birazdan açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gebze'de yerli araçla ilgili konuşuyor. Canlı izleyin Haberin devamı.
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Gürcan Karakaş yerli otomobilin özelliklerini anlattı

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin özelliklerinden bahsederken ''15 yıl içinde 5 modelimiz olacak. Bataryası yerli. 500 km menzili olacak ve 30 dakikanın altında şarj imkanı sağlıyoruz.'' dedi.

Türkiye'nin otomobili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ile tanıtılırken TOGG CEO'su Gürcan Karakaş açıklamalarda bulundu.

''15 yıl içinde 5 modelimiz olacak''
Toplantıda konuşan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş şunları söyledi: "Dünyada oyunun kuralları değişiyor. Otomobil akıllı bir cihaza dönüşmekte. Projeye başlamadan önce 18 şirketi inceledik. Fikri mülkiyeti yüzde 100 bizim olan bir otomobilden bahsediyoruz. 15 yıl içinde 5 modelimiz olacak.

''30 dakikanın altında şarj imkanı sağlıyoruz''
Neden SUV'u seçtik? Dünyanın en büyük segmenti. Yüzde 95'i ithal olan bir segment. Markanın adlandırma sürecini önümüzdeki senenin ortasında tamamlamayı düşünüyoruz. 500 km menzili olacak ve 30 dakikanın altında şarj imkanı sağlıyoruz. Bataryasını sıfırdan geliştirdik. Aracın holografik asistanı var." 

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