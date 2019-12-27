Türkiye'nin yeni otomobili tanıtıldı kırmızı ve beyaz Türk bayrağı renginde
Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı. Bütün Türkiye'nin tarihi anlara canlı yayında şahit olduğu tanıtım Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de gerçekleştirildi. Yerli otomobil Türk bayrağı renkleriyle görücüye çıktı. İlk Siparişi ise Erdoğan verdi.
KOCAELİ 'nin Gebze ilçesindeki "Bilişim Vadisi"nde düzenlenen "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında yerli otomobil tanıtıldı. Türkiye'nin uzun zamandır bu tanıtımı bekliyordu. Türkiye'nin ilk yerli otomobili sahneye Türk bayrağı renkleri olan kırmızı ve beyaz rengiyle çıktı. Türkiye'nin ilk otomobili büyük herkes tarafından çok beğenildi.
Modüler ve elektrik güç ünitesi tören alanında sergilendi
Gebze’deki programda Erdoğan’ın katılımının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının katıldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğuyla gerçekleşti.
İşte yerli otomobilin özellikleri:
300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonları mevcut
Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.
Uzun ömürlü batarya paketine sahip
Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.