Rifat Hisarcıklıoğlu yerli otomobil tanıtımında açıkladı! İlk araç ne zaman çıkacak

Türkiye'nin otomobilinin tanıtımında konuşma yapan TOBB ve TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Verdiğimiz sözün arkasındayız. Otomotiv sektörü dünyada kabuk değiştiriyor. Bizim için de fırsat penceresi." dedi. Hisarcıklıoğlu: "2021’de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022’de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak" açıklamasını yaptı.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı. Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada "2021’de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022’de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak" dedi. Hisarcıklıoğlu'nun davetiyle yerli otomobil girişim grubunun diğer başkanları, sahneye çıkarak kısa birer konuşma yaptı.

Hisarcıklıoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

TOBB olarak 1,5 milyon üyemizle ülkemizin gelişmesi için çok önemli misyonlar üstlendik. Ancak bugün bir başka gururluyum, farklı bir heyecan duyuyorum. Türkiye’nin yarım asırlık hayaline kavuşturacak yeni bir adım atıyoruz. 2017’de sayın Cumhurbaşkanımız bize bir çağrı yapmış ve bu işi bizim üstlenmemizi istemişti. Biz de yola çıktık. Babayiğitlerimizi bir araya getirdik. Rabbimize şükürler olsun verdiğimiz sözün arkasındayız. Bu vatanın evladı olarak gurur duyuyorum.

Gürcan bey biraz önce elektrikli otomobil ve yeni mobilite ekosisteminin ne kadar önemli olduğunu çok güzel bir sunumla anlattı. Otomotiv sektörü dünyada kabuk değiştiriyor. Bizim için de yeni bir fırsat penceresi. 1960’larda biz bu fırsatı kaçırmıştık. Devrim arabasına sahip çıkamamış ve Türkiye’nin otomobilini yapamamıştık. Ama bu sefer Allah’ın izniyle başaracağız. 2017 Mayıs’ında sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Dalga geçtiler. 2017 Kasım’da Ortak Girişim Grubumuzu kurduk, inanmadılar. 2018 Haziran’ında şirketimizi kurduk, güldüler. Ama bakın bugün buradayız. Türk özel sektörünün birikimi, işte birazdan Türkiye’nin otomobilini hep birlikte göreceğiz. Bu 82 milyonun gururu, Türkiye’nin otomobili.

Bu sadece Türkiye’de üretilmeyecek. Markası, patenti bizim olacak. Lisans almayacağız, lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Başkasının patenti için çalışmayacağız, kendi patentlerimiz için yabancı mühendislerimizi çalıştıracağız. 15 yılda en az 22 milyar lira yatırım yapılacak.

Türkiye'nin otomobil, bir otomobilden fazladır. Teknolojik dönüşümdür. Dijital ekonomiye geçiştir. 7.5 milyar dolar daha az cari açıktır.400 beygir gücünde motoru olan yerli otomoil 0'dan 100'e 4.8 saniyede ulaşacak.Bursa'da kurulacak yerli otomobil fabrikası 2021 yılında faaliyete geçecek.