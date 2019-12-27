SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında Türkiye'de tüm şarj altyapımız da hazır olacak." Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının Bursa Gemlik'te TSK arazisi üzerinde yapılacağını söyledi Haberin devamı. TOBB ve TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: 2021’de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022’de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak Haberin devamı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Cumhurbaşkanımız birazdan müjdeler verecek Haberin devamı. Yerli otomobilin örtüsü birazdan açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gebze'de yerli araçla ilgili konuşuyor. Canlı izleyin Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

AGİ maaşın içinde mi ödenir iş verene cezası var mı?

2020 yılı için asgari ücret zammı belli oldu 1 Ocak 2020 yılından itibaren işçiye net 2 bin 324 lira ödenecek. Maaşlara yansıyacak olan AGİ rakamları da yeni zammın belli oldu. Peki AGİ ödemeleri maaşa dahil mi, maaşın dışında mı ödenir?

Yaklaşık 8 milyon işçinin merakla beklediği 2020 yılı asgari ücret zammı belli oldu. 2020 yılında çalışana net 2 bin 324 lira para ödenecek. Asgari ücret brüt 2 bin 943 TL net 2 bin 324 lira oldu. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 lira, 5 çocuklu biri için 2 bin 479 oldu. Peki AGİ ödemeleri maaşa dahil mi? 

2020 asgari ücret zam oranları: Bu yıl da komisyon kararı oy çokluğuyla aldı. Zam oranı yüzde 15,03 oldu. Asgari ücret brüt 2 bin 943 TL net 2 bin 324 lira oldu. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 lira, 5 çocuklu biri için 2 bin 479 oldu. İşverene 75 TL asgari ücret desteği verilmeye devam edilecek. 

2020 yılı için AGİ rakamları 

Evli ve eşi çalışmayan: 264, 82 

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 297, 92 

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 331, 03

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 375, 17 

EŞİ ÇALIŞANLAR İÇİN AGİ KAÇ TL OLDU?

Evli ve eşi çalışan: 220,68

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 253,79

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 286,89

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 331,26

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 353,09

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 375,17

AGİ maaşa dahil mi? : Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. İşin özü işveren tarafından devlete ödenmesi gereken verginin devlete ödenmeyip asgari geçim indirimi adı altında işveren tarafından devlet adına işçiye ödenmesidir. Asgari geçim indirimi uygulamasında işveren aracılık yapmakta olup, işçisine ödediği asgari geçim indirimini ödeyeceği vergiden düşmektedir.gari Geçim indirimini bilindiği gibi işveren ödüyor.

AGİ MAAŞA DAHİL Mİ? : Asgari Geçim İndirimi olarak aldığınız rakam maaşa dahil değildir. İşveren maaşınızın dışında bu ücreti ödemekle yükümlüdür. AGİ ödemesini yapmayan işverenler cezaya tabi olurlar.

AGİ'Yİ KİMLER ALABİLİR : -Gerçek usülde vergiye tabi olan tam mükellef gerçek kişiler, -Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildiren mükellefler yani tevkifata tabi tutulmayanlar, -Gelir vergisi kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışan emekliler, Kurumların yönetim kadrolarında görevli olanlar)

AGİ ÇOCUK YARDIMI İÇİN ŞARTLAR : AGİ çocuk sayısına göre farkediyor. Ancak çocuk ücreti dahil edilmesi için şu şartlar gerekiyor: *Mükellefle aynı adreste ikamet eden ya da mükellefin bakmakla yükümlü olduğu (Mükellef tarafından nafaka ödenenler, evlat edinilen çocuklar, ana ve babasını kaybetmiş dede ve nenesi tarafından bakılan çocuklar da dahil)
-18 yaşını doldurmamış çocuklar,
-Okuyan çocuklardan 25 yaşını tamamlamamış olanlar asgari geçim indiriminden faydalanılır.

ÇALIŞAN ANNE BABADA AGİ KİME YATAR? : Hem anne hem de baba çalışansa çocuklar kimin üzerinden sağlık güvencesi alıyorsa o kişi çocukları için asgari geçim indiriminden faydalanabilmektedir.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri AGİ 2020 ne kadar oldu yeni tablo AGİ maaşa dahil mi? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Asgari ücrete itiraz eden Türk İş'ten çok sert açıklama!
Gürcan Karakaş yerli otomobilin özelliklerini anlattı
Yerli otomobil canlı yayın Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli arabayı tanıtıyor
TFF'den 'VAR' kayıtları açıklaması
Radamel Falcao Atletico Madrid'e geri dönebilir
MHP'li Cemal Enginyurt'a Almanya'da şok! Tepki gösterip sahneden indirdiler
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mustafa Varank'tan Yerli Otomobil tanıtımında önemli açıklamalar
2020 AGİ ödemesi evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu ne kadar alacak?
Erdoğan'ın sözleri sonrası Merkel'den Türkiye hamlesi! Apor topar geliyor
Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu AGİ ödemesi netleşti kaç para?
Mehmet Gürcan Karakaş kimdir CV'si başarılarla dolu
2020 hac ücreti ne kadar olacak Diyanet kişi başı konaklama ücreti
Yorumlar