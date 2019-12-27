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Jestimizi yaparız demişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması

2020 yılı asgari ücretine yüzde 15 zam kararı alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yerli otomobil tanıtım töreninde açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretle ilgili 'jestimizi yaparız'" demişti. Dün açıklanan yüzde 15.3 oranındaki zam kamuoyunda düşük bulunurken, TÜRK-İŞ toplantıyı terketmişti. 

Erdoğan'ın zamma ne diyeceği merak konusuydu. Cumhurbaşkanı yerli otomobilin tanıtımında asgari ücret zammına ilişkin şunları söyledi:

-Dün 2 bin 325 lira olarak açıklanan 2020 asgari ücret rakamının ülkemize, iş verenlerimize, çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi bunun üzerinde de spekülasyonlar yapıyorlar. Biz iş başına gelirken bir söz verdik. Ne dedik? İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. Bu ne demektir? Biz hiçbir zaman enflasyonun altında bir asgari ücret belirlemeyeceğiz. Şimdi de aynı şekilde bunu enflasyonun üç dört puan üstünde yola devam edeceğiz. “Biz istediğimiz gibi de asgari ücreti belirleyelim…” Bu çark dönecek arkadaş.

-Bizim sözümüz ne? İşçimizi ezdirmeyeceğiz, ezdirmedik bugüne kadar. Enflasyonun üç puan üzerinde yapılan artış sonunda, asgari ücret 2002’ye göre reel olarak %154 düzeyinde yükselmiş bulunuyor.

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