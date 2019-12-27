Erdoğan'ı yerli otomobil tanıtımında o detay kızdırdı değiştirin talimatı verdi

Türkiye'nin senelerdir hasretini çektiği yerli otomobilin tanıtıldığı törende "Made in Turkey" yazısına çıkışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazının "Made in Türkiye" şeklinde düzeltilmesini istedi.

Ülkemizin göğsünü kabartan yerli otomobil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adı ile tanıtıltı.

Tanıtımda biri SUV biri sedan olmak üzere iki otomobil modelin gösterime sunuldu.

Erdoğan'ın hoşuna gitmeyen detay

Tanıtım töreninde ekranda "Made in Turkey" yazmasına bozulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazının "Made in Türkiye" şeklinde değiştirilmesini istedi. Bunun üzerine sunucu duruma müdahale ederek Erdoğan'ın talebi üzerine yazının değiştirilmesini istedi.

Modüler ve elektrik güç ünitesi tören alanında sergilendi

Gebze’deki programda Erdoğan’ın katılımının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının katıldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğuyla gerçekleşti.

İşte yerli otomobilin özellikleri:

300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonları mevcut

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Uzun ömürlü batarya paketine sahip

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek

Düşük toplam sahip olma maliyeti; sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz bir sürüş, elektrikli otomobillerin içten yanmalı otomobillere göre sağladığı en temel avantajlar olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin Otomobili, yollara çıkacağı 2022 yılına kadar TOGG’un öncülüğünde yayılımını sağlayacak geniş kapsamlı şarj altyapısı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek. Bağlantılı ve akıllı bir otomobil olmanın sunacağı teknolojik imkanlar ile kullanıcılar otomobillerinin şarjını kolaylıkla planlayıp yönetebilecek.