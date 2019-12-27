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Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı: Aşamayacağımız engel yoktur

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin hayırlı olmasını dileyerek, "Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'de gerçekleşen "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından, Twitter hesabından yerli otomobile ilişkin paylaşımda bulundu. 

"Aşamayacağımız engel yoktur"

Paylaşımda, yerli SUV aracın yanında katılımcılara el salladığı fotoğrafa yer veren Erdoğan, "Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı. 

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