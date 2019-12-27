HABER /  DÜNYA

Almanya silah ihracatında rekor kırdı

Anadolu Ajansı

Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışı, 2019'un ocak-aralık (15 Aralık itibarıyla) döneminde yaklaşık 8 milyar avroya ulaşarak rekor kırdı.

Sol Parti'nin soru önergesine yanıt veren Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, hükümetin bu yılın ocak-aralık döneminde 7 milyar 950 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini bildirdi.

Verilen yanıtta, bu yıl Almanya'nın en fazla silah ve teçhizat sattığı ülkenin Avrupa Birliği ve NATO üyesi Macaristan olduğuna vurgu yapıldı. Berlin, Macaristan'a yaklaşık 1 milyar 770 milyon avro değerinde silah ve teçhizat satışına onay verdi.

İnsan hakları ihlalleri ve Yemen'de Husiler ile savaşan koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) destek veren Mısır, 802 milyon avro ile Macaristan’dan sonra silah satışında ikinci sırada yer aldı. Mısır’ı ise 483 milyon avro ile ABD izledi.

Satışların yüzde 44,2’si (yaklaşık 3,52 milyar avro) Avrupa Birliği veya NATO üyesi olmayan ve Almanya'nın müttefiki olarak görülmeyen ülkelere gitti. Bu oran 2018'de yüzde 52,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Berlin, 2018’de 5,3 milyar avro, 2017’de 6 milyar 240 milyon avro silah ve askeri malzeme satışına onay vermiş, bu rakam 2015’te 7,86 milyar avro ile rekor kırmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan CHP'ye Kanal İstanbul resti: İstemeseniz de yapacağız
Yerli otomobilin tanıtıldığı sırada Almanlardan skandal mesaj
Hafter'e yakın medya Erdoğan'ın Tunus ziyaretini çarpıttı
Rusya'nın yenilmez silahı Avangard kullanıma hazır
Kayseri'de bir anne doğumda ikizleri ile birlikte öldü
Erdoğan'ı yerli otomobil tanıtımında o detay kızdırdı değiştirin talimatı verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Mutlaka doktora gitmeniz gereken 11 hastalık belirtisi bunlara dikkat!
Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Dolar günü yükselişle bitirdi! 27 Aralık dolar kuru ne kadar?
Makam aracını yerli otoyla değiştireceğini duyurdu
Sarı alıç meyvesinin faydaları neler sakinleştiriyor!
2020 AGİ ödemesi evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu ne kadar olacak?
Yorumlar