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Beşiktaş taraftarından Fırat Aydınus'a küfürlü tepki

Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geldiği mücadeleye, hakem Fırat Aydınus'un kararları damga vurdu. İlk yarıda konuk ekibe 2 kırmızı kart birden gösteren Fırat Aydınus'a, ev sahibi ekibin taraftarları küfürlü tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni konuk ettiği mücadelede hakem Fırat Aydınus, ilk bitmeden konuk ekibe 2 kırmızı kart birden gösterdi ve Gençlerbirliği sahada 9 kişi kaldı.

Beşiktaşlı taraftarlar, bu kırmızı kartların ardından Fırat Aydınus'a büyük tepki gösterdi.

Küfürlü tepki
Önce 'Eyyam yapsana, Fırat Aydınus eyyam yapsana' şeklindeki tezahüratla tüm stadyum tepkisini gösterdi. Ardından, 'Eyyam yapanın a.... s....' şeklinde tezahüratlar duyuldu.

Fırat Aydınus, sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden olurken taraftarlar, burada da tecrübeli hakeme sert tepki gösterdi.

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