Beşiktaş Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig’in 17’nci haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 49’uncu dakikada Vida, 60’ıncı dakikada N’Koudou, 74’üncü dakikada Oğuzhan Özyakup ve 90+1’inci dakikada Atiba Hutchinson kaydetti. Atiba; 1 gol, 3 asist ile yıldızlaştı. Konuk ekibin mücadeledeki tek golü ise 23’üncü dakikada Ayite’den geldi. Beşiktaş, bu sonuçla puanını 30'a yükseltti. Gençlerbirliği ise 18 puanda kaldı.

30’uncu saniyede Beşiktaş golü buldu ancak gol geçerli sayılmadı. Kevin N'Koudou'nun sol kanattan ortasında Adem Ljajic yaptığı vuruş ile topu ağlara gönderdi ancak hakem Fırat Aydınus golü ofsayt gerekçesi ile geçersiz saydı.

6’ncı dakikada Beşiktaş’ın attığı ikinci golde geçerli sayılmadı. Sol kanattan Adem Ljajic’in yaptığı ortada oluşan karambolde Gökhan Gönül topu ağlara gönderdi ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesi ile gol değeri kazanmadı.

11’inci dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. 1 dakika önce hakem Fırat Aydınus’a yoğun itirazda bulunarak sarı kart gören Nadir Çiftçi, daha sonra bulunduğu söylemler nedeniyle direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

13’üncü dakikada siyah-beyazlılar tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Gönül’ün pası ile sıfıra inen Ljajic’in yaptığı ortada arka direkte topla buluşan N’Koudou’nun vuruşu yan ağlarda kaldı.

16’ncı dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Caner Erkin’in ortasını yaptı. Ön direkte Gökhan Gönül’ün kafa vuruşunda top auta gitti.

23’üncü dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias’ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Karius’dan seken top Ayite’nin önüne düştü. Ayite topu boş ağlara yuvarladı: 0-1.

36’ncı dakikada Gençlerbirliği 9 kişi kaldı. Yasin Pehlivan, Ljajic’e yaptığı müdahale sonrasında Fırat Aydınus tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Aydınus, Yasin Pehlivan’a doğrudan kırmızı kart gösterdi.

42’nci dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Caner Erkin’in yaptığı ortada bomboş durumda kafa vuruşunu yapan Diaby meşin yuvarlağı kalenin farkla üstünden dışarı gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

49’uncu dakikada skora denge geldi. Sol kanattan kazanılan kornerde Caner Erkin ortaladı. Ön direkte Atiba’nın aşırttığı topta altıpas içinde kafayı vuran Vida, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

60’ıncı dakikada Beşiktaş öne geçti. Atiba’nın şık pasıyla savunma arkasına sarkan N’Koudou, kaleci Ertaç’ın kalesini terk etmesinin ardından aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

74’üncü dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. Atiba’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Oğuzhan ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

90+1’inci dakikada Atiba maçın skorunu belirledi. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Caner Erkin ortasını yaptı. Ön direkte Atiba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından ağlara gitti: 4-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş: 4 - 1 :Gençlerbirliği

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 89 Necip Uysal), Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Diaby (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Ljajic, N'Koudou (Dk. 83 Boyd), Umut Nayir

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç (Dk. 84 İlker Karakaş), Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Yasin Pehlivan, Candeias (Dk. 75 Rahmetullah Berişbek), Sefa Yılmaz (Dk. 76 Seuntjens), Ayite, Nadir Çiftçi

Goller: Dk. 23 Ayite (Gençlerbirliği), Dk. 49 Vida, Dk. 60 N'Koudou, Dk. 74 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90+1 Hutchinson (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Dk. 11 Nadir Çiftçi, Dk. 36 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 62 Ruiz, Dk. 77 Umut Nayir (Beşiktaş), Dk. 75 Candeias, Dk. 77 Polomat, Dk. 88 Toure (Gençlerbirliği)