Rusya'nın yenilmez silahı Avangard kullanıma hazır

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ordu envanterine dahil edilen Avangard kıtalararası hipersonik füzenin kullanıma hazır hale geldiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Avangard füze sisteminin kullanıma hazır hale getirildiğine dair bilgi verdi.

Putin, geçen yıl martta Federal Mecliste yaptığı konuşmada, aralarında Avangard ve Sarmat füze sistemlerinin de bulunduğu pek çok yeni silahı 'yenilmez' olarak nitelendirmişti.

Bu hafta Savunma Bakanlığının yıllık toplantısına katılan Putin, Avangard füze sisteminin ordu envanterine dahil edildiğini söylemişti.