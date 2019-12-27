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Yerli otomobilin tanıtıldığı sırada Almanlardan skandal mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende yerli otomobilin tanıtımı yapıldı. Yerli otomobil, saatlerce "yerli oto" etiketiyle Twitter gündeminde birinci sırada yer alırken, tanıtımın yapıldığı sırada Alman sitesi skandal bir habere imza attı.

Türkiye'nin 58 yıllık yerli otomobil hayali gerçek oldu. Yerli otomobil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de düzenlenen törende tanıtıldı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği yerli otomobilin tanıtımı, Twitter'da uzun süre "yerli oto" etiketiyle gündemde yer alırken, tanıtımın yapıldığı sırada Alman Deutsche Welle'nin Türkçe yayın yapan sitesi kıskançlık kokan bir habere imza attı.

Yerli otomobil sosyal medyada gündem oldu
Herkesin büyük bir heyecanla beklediği yerli otomobil, sosyal medya mecralarını da salladı. Twitter'ın "World Wide" (Dünya çapında) kategorisinde "#Yerlioto" hashtag'i ile saatlerce birinci sırada yer aldı.

Almanlardan skandal mesaj
Yerli otomobilin tanıtımının yapıldığı sırada, Alman Deutsche Welle'nin Türkçe yayın yapan sitesinin yayınladığı haber dikkatlerden kaçmadı.

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