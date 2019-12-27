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Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin tanıtımını yaptığı gün ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı geçerek, Türkiye'de Twitter'da en çok takipçisi olan kişi oldu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil, Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

Cem Yılmaz'ı geride bıraktı
Tanıtımın yapıldığı gün, dikkatlerden kaçmayan bir detay daha vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin tanıtımını yaptıktan sonra, Türkiye'de Twitter'da en çok takipçisi olan Cem Yılmaz'ı geride bırakarak, en yüksek takipçisi sayısına ulaşan kişi oldu.

"Yerli otomobilin olumlu etkilerinden biri"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın an itibariyle sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, 14 milyon 422 bin 163 takipçisi bulunurken, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ise 14 milyon 422 bin 138 takipçisi bulunuyor. Erdoğan'ın takipçi sayısında ünlü komedyeni geride bırakması, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Yerli otomobilin olumlu etkilerinden biri" olarak yorumlandı.

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