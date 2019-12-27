Ekrem İmamoğlu'ndan yerli otomobil mesajı

Yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu, projeden dolayı gururlandığını söyledi.

Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan yerli otomobil projesi gerçekleşti. Yerli otomobil projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle bugün Gebze'de tanıtıldı.

İlk kutlayan CHP'li, İmamoğlu

Yerli otomobil daha tanıtılmadan birçok CHP'li kesim otomobile ait paylaşılan detaylara kup bularak eleştiride bulunmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Twitter hesabından yerli otomobille ilgili olumlu düşüncelerini paylaştı.

İmamoğlu, yerli otomobile övgülerde bulunarak "Akıl ve bilimi barındıran her adımda varız. Türkiye’nin yerli otomobil girişimi ile gurur duyuyoruz. Elektrikli üretimi desteklemek için, İBB olarak çok güçlü bir siparişle yerli otomobilimize destek olacağız. Emeği geçen herkese ülkem adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.