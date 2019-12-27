Yerli otomobilin ilk yabancı talibi!

Yerli otomobilin ön gösteriminin gerçekleştirilmesinin ardından otomobile ilk yabancı talip Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha oldu. Sybiha yaptığı paylaşımda, "Elektrikli otomobili satın alma fikrinin bana ve meslektaşlarıma ilgi çekici geleceğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ön gösterimi yapılan Türkiye'nin en önemli milli projelerinden yerli otomobil vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Tören sonrası yerli otomobili inceleyen vatandaşlar otomobilin oldukça güzel tasarlandığını dile getirdi. Otomobile ilk yabancı talip ise Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha oldu.

İlk yabancı talip ukraynalı

Ön gösteriminin ardından beğeni toplayan yerli otomobile ilk yabancı talip ise Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha oldu. Sybiha yaptığı paylaşımda, "Elektrikli otomobili satın alma fikrinin bana ve meslektaşlarıma ilgi çekici geleceğine inanmamın yanı sıra, elektrikli otomobili sevenler için bir hit olabileceğini düşünüyorum" dedi.