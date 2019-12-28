Yılbaşı yemeğine sakın aç oturmayın!

Sağlıklı bir yılbaşı yemeği nasıl olmalı? Yılın ilk günü mide sorunları yaşamamak için menünüze mutlaka yoğurtlu meze ve salata ekleyin, kızartma yerine ızgara tarzı pişirme yöntemini tercih edin. Yılbaşını dışarıda geçirecekseniz ise ortak servislerde porsiyon kontrolünü yapmak için mutlaka yemeğinizi tabağınıza alın.

Yeni yıl karşılama planlarının yapıldığı şu günlerde, davet sofralarının içeriği de sağlık için büyük önem taşıyor. Gerek bir mekanda gerekse ev ortamında yapılacak bir yılbaşı organizasyonunda, eğlencenin içeriği kadar yapılacak ya da sunulacak olan menü içeriğine de dikkat edilmelidir. Ağır bir yılbaşı yemeği sonrasında oluşabilecek mide problemleri, baş ağrısı, yüksek tansiyon, hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) gibi durumlar ile karşılaşmamak için, yılbaşı günü dengeli bir beslenme programı izlenmelidir. Bayındır İçerenköy Hastanesi Beslenme, Diyet ve Fitoterapi Uzmanı Ayşe Korkmaz, yılbaşı sofralarında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı:

Yılbaşı yemeğine tok oturun: Akşam yemeğinde ‘çok çeşit ve bol porsiyon yemek yiyeceğim’ mantığından uzaklaşmak gerekir. Bu düşünce ile kesinlikle gün içerisinde aç kalınmamalı, öğle yemeğinde sebze-salata-yoğurttan oluşan bir menü tercih edilmelidir. Akşam yemek saatine kadar ise öğün sıklığı azaltılmamalı aksine akşamüstü saatlerinde yapılacak iyi bir ara öğün, akşam yemeğinde porsiyon kontrolünün sağlanmasına yardımcı olacaktır. Bu ara öğünde bir avuç kuruyemiş, tam buğday ekmek ile yapılmış bir tost, 1 bardak süt, kefir, ayran ve meyve gibi gıdalar tercih edilebilir.

Kızartmalardan uzak durun: Yılbaşı gecesi yapılacak yemeklerde yağ miktarını kontrol altında tutmak için, kızartma şeklinde pişirme yöntemi yerine ızgara, fırın, haşlama tarzı pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Sofrada mutlaka salata, zeytinyağlı sebze yemeği, yoğurtlu meze çeşitleri olmasına dikkat edilmeli, yemek sonrasında tatlı olarak ise meyve ya da sütlü tatlı tercih etmeye özen gösterilmelidir.

Aşırı alkolden kaçının: Hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıkları olan kişiler yılbaşı akşamında aşırı miktarda alkol tüketmemelidir.

Yiyeceğiniz kadar alın: Yılbaşı yemeği dışarıda yenilecekse, gidilecek yere kesinlikle aç karnına gidilmemelidir. Menüde yer alan yemeklerden az yağlı ve sossuz olanlar seçilmelidir. Yemek öncesinde başlangıç olarak az çorba, az yağlı mevsim salata ya da yoğurtlu salatalar tercih edilebilir. Masada, ortaya servis edilen yemeklerde, porsiyon kontrolünü sağlamak için kendi tabağınıza alıp yemek doğru bir tercih olacaktır.

Yılbaşı gecesinin ertesi günü için ödem atıcı kür

Yılbaşı gecesinin ertesi gününde aşırı alkol alımına bağlı vücutta oluşan ödemin atılması için yapılacak en doğru davranış, bol su ve iki bardak yeşil çay içilmesidir. Yılbaşı ertesinde yapacağınız kahvaltıya mutlaka bol maydanoz, yeşillik ilave edin, bu sizi hem tok tutacak hem de alkol tüketimine bağlı olan ödemi atmanıza yardımcı olacaktır.