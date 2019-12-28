UEFA'ya FFP çalımı! Galatasaray 7 transferi bitirdi

Galatasaray, ara transfer döneminde 7 ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Ayrıca Ocak’ta FFP kıskacına takılmamak için planını yapan Galatasaray’ın kasasından bonservis ücreti çıkmayacak.

Yaz transfer döneminde Fernando'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, gelen parayla Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullanmış, kiralık ve bonservisi elinde oyuncuları almıştı.

Sabah'ın haberine göre; UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) şartlarına uyduğu açıklanan sarı-kırmızılı kulüp, Ocak ayındaki transfer operasyonunda da benzer bir strateji izleyecek.

Onyekuru'nun kiralama bedeli yazın ödenecek

Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına getirecek olan Aslan, 21 yaşındaki Uruguaylı sol beki bedavaya kiraladı. Monaco'dan gelecek Onyekuru'nun kiralama bedeli ise yazın ödenecek. Luyindama'nın yerine geçici çözüm olan Manuel Da Costa ise bonservisi elinde olduğu için tercih edildi.

Andone ile yollar ayrılacak

İlk 11'in yarısını değiştirecek Fatih Terim, takım içinden de çözüm buldu ve tekrar lisans çıkaracağı Martin Linnes ile Emre Akbaba'yı özel olarak ikinci yarıya hazırlıyor. Yedek kulübesini de güçlendirecek Galatasaray'da Diagne'ye kontenjan açılması için Andone ile yollar ayrılacak.

Arda Turan yuvaya dönecek

Seri ve Nzonzi'nin ardından Emre Mor'u gönderme kararı alan sarı- kırmızılılarda Başakşehir'den izin alan ve bonservisine sahip Barcelona'yı da ikna eden Arda Turan yuvasına geri dönecek.