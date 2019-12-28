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Beşiktaşlı Atiba Hutchinson'dan heykel itirafı

Taraftarın "Heykeli dikilsin" şeklindeki beklentisinin hatırlatılması üzerine ise Kanadalı futbolcu "Bundan haberim var. Çok özel bir şey. Bilemiyorum; bu çok büyük bir olay.'' dedi.

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti. Maçı 3 asist, 1 golle tamamlayan Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Atiba Hutchinson, “Benim adıma iyi bir gündü. Özellikle ikinci yarıda iyi işler yayptık. İlk gol, buzu çözdü. İlk yarı yeterli alan bulamadık. İlk gol gerginliği dağıttı. Devre arasından önce kazanmak önemliydi ve bunu başarmak da güzel oldu” dedi.

''Onların bu düşünceleri beni çok mutlu ediyor"
Taraftarın "Heykeli dikilsin" şeklindeki beklentisinin hatırlatılması üzerine ise Kanadalı futbolcu "Bundan haberim var. Çok özel bir şey. Bilemiyorum; bu çok büyük bir olay. İddialı bir konu. Mümkün olduğu kadar tevazu göstermeye çalışıyorum. Onların bu düşünceleri beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı

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