Yaşlı kurt Atiba durdurulamıyor

Gençlerbirliği karşısında mücadeleye kaptan olarak başlayan, N’Koudou ve Oğuzhan’ın attığı gollerde de asisti yapan Atiba, siyah-beyazlı ekibin yine en iyisi oldu. Atiba uzatma dakikalarında attığı golle de skoru ilan eden isim oldu.

Beşiktaş’ın 36 yaşındaki yıldızı Atiba Hutchinson, performansıyla siyah-beyazlıları yukarı çeken isim oluyor. Bu sezon sakatlığı nedeniyle ligdeki ilk 3 maçta forma giyemeyen ancak sonrasında oynanan bütün karşılaşmalarda kadrodaki yerini alan Atiba Hutchinson, Gençlerbirliği karşılaşmasında da takımın en iyi isimlerinden birisi olarak dikkat çekti.

Karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Kanadalı futbolcu, ikinci yarıda önce N’Koudou’ya ardından da Oğuzhan’a yaptığı asistlerle galibiyette önemli rol oynadı.

Mücadelenin uzatma dakikalarında Caner Erkin'in kullandığı ortada ön direkte kafayı vurarak topu filelere gönderen yıldız oyuncu, ligdeki gol sayısını da 4'e çıkardı. Bu sezon, geçtiğimiz yıllara oranla gol yollarında da etkili olan tecrübeli oyuncu, Gençlerbirliği maçında 2 asist ve 1 golle oynarken, bu sezonki ilk asistlerini de yapmış oldu.