HABER /  YEREL

Bilecik'te otobüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı

BİLECİK'te yolcu otobüsüyle, hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Bilecik-Bozüyük karayolunda meydana geldi. İstanbul-Antalya seferini yapan Veysel Yıldız idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 32 ER 144 plakalı yolcu otobüsü Şelale rampaları mevkiinde aynı yöne giden Ersin Yılmaz kontrolündeki 49 DC 697 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

Kazada, otobüs muavini Veysel Yıldız'ın yanı sıra otobüste bulunan yolculardan Kadriye Demirci, Fatma Çetinkasap, Nazlı Erçetin, Leyla Bozkurt ve Feyza Doğan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Leyla Bozkurt'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşım tek yönde kontrollü olarak sağlandı. Kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular ise firmaya ait başka otobüslerle Bozüyük otobüs terminaline götürüldü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'da Libya tezkeresi mesaisi öne çekildi
Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını indirdi
Rıdvan Dilmen: MHK, gitmemek için emzik dağıtıyor
Erdoğan'dan CHP'ye Kanal İstanbul resti: İstemeseniz de yapacağız
Beşiktaş Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti
Yerli otomobilin ilk yabancı talibi!
ÖNCEKİ HABERLER
Ruiz, Sivasspor’a karşı yok
Yaşlı kurt Atiba durdurulamıyor
Oğuzhan 398 gün sonra gol attı
Ertaç Özbir: 11 kişi olsak daha iyisini yapabilirdik
Hamza Hamzaoğlu isyan etti: Orada da çevirmesinler
Evli ve eşi çalışan 2020 AGİ ödemesi kaç para olacak?
Yorumlar