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Galatasaraylı Seri'ye iki talip birden

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jean-Michael Seri'ye Monaco ve Everton talip oldu.

Sezon başında Fulham'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen ancak beklentilerin altında kalan ve teknik direktör Fatih Terim'in de üzerini çizdiği Jean-Michael Seri'nin talipleri çıktı.

Monaco ile Everton, istiyor
Fransa basınından Footmercato'nun haberine göre; Monaco ile Everton, bonservisi Fulham'da olan Seri'yi kadrosuna katmak istiyor.

Kontratı iptal edilecek
Haberde; Seri'nin Galatasaray'da bekleneni veremediği ve kiralık kontratının iptal edileceği iddiası da yer aldı. Galatasaray'da 17 maçta sahaya çıkan Fildişili futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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