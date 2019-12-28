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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş net konuştu! Sigara kesin ve kati haramdır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bir televizyon programında sigaranın kesin ve kati olarak haram olduğunu ve sarhoş edici maddeler arasında sayıldığının altını çizdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu programa konuk oldu.

Programda Veyis Ateş'in sorularını yanıtlayan Erbaş, sigaranın kesin bir şekilde haram olduğunu söyledi.

"Sigara sarhoş edici maddeler arasında'' 

Erbaş, Ateş'in "Sigara içmek haram mı?" sorusunu, "İnsanın bedeni mukaddestir. Bedeni beş açıdan korumak gerekiyor. Dinini korumak, aklını korumak, malını korumak, nefsini korumak, yani canı korumak, bir de nesli korumak. Sigaranın sadece birini bile korumaya engel olsa, bu bile haram olması için yeterli.

Kaldı ki beşine de zararı var. Dine zararı var, akla zararı var, mala zararı var, cana zararı var, nesle zararı var. Dine zararı, sigara sarhoş edici maddeler arasında sayılıyor. Sigara uyuşturucu vazifesi yapıyor. Uyuşturucuya götüren yol sigarayla başlar. Kesinlikle sigarada uyuşturucu özelliği var.” ifadeleriyle cevapladı.

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