Kılıçdaroğlu'ndan yeni ittifak açıklaması Davutoğlu ve Babacan ile...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile Türkiye'nin geleceğine aynı pencereden baktıklarını belirterek, "yeni ittifaklar olabilir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl öncesinde bir araya geldiği gazetecilerin Ankara temsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AYNI PENCEREDEN BAKIYORUZ

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Babacan'ı sıcak mesajlar yolladı yeni ittifakların kapısını aralayacak açıklamalar yaptı:

"Yeni ittifaklar olabilir. Türkiye ayrıştı, demokrasiden yana olanlar, otoriter rejimden yana olanlar. Demokrasiden yana olanların ittifak yapması lazım. Gerek Sayın Babacan’ın gerekse Sayın Davutoğlu’nun açıklamalarını dikkatle izliyorum. Güçlü bir parlamenter sistemden yana olduklarını ifade ediyorlar. Sonuçta Türkiye’nin geleceğine aynı pencereden bakıyoruz, farklı düşünsek bile belli konularda. A veya B partisinin iktidar olmasından çok Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu süratle demokratik bir rejimin ihyasıdır. Millet İttifakı sürecinde dört genel başkan, bir metin imzaladık. Burada da böyle bir tablo gündeme gelebilir. Farklı ittifaklar olabilir."

LİBYA TEZKERESİNE 'HAYIR' VERECEĞİZ

Askerimizin kanının Arap çöllerine dökülmesini istemiyoruz. Suriye politikasının Türkiye’nin başına açtığı dertleri görmüyorlar mı? İhvan eksenli bir dış politika oluşturursanız geleceğiniz nokta burasıdır. Libya’ya da İhvan kardeşliği için gidiliyor. Sağlıklı bir dış politika yok, derinlik yok, tarih yok. Gerek Suriye gerek Libya açısından izlenen dış politika Türkiye’ye yarar değil zarar getirecektir. Mısır tanklarını soktu, ne olacak şimdi? Askerimiz Libya’da Mısır güçleri ile mi çatışacak? Niye gidiyoruz?

RÜŞVET İSTENDİĞİNİ İDDİA EDEN SİNAN AYGÜN'E İHRAÇ YOLU

- (Aygün’den rüşvet istendi iddiası) “Bildiğim kadarıyla rüşvet yok. Okul binası yapımı var.”

AYGÜN TUZAK MI KURDU?

(Sinan Aygün’ün tuzak kurduğu iddiası) “Var tabii. Yargı gerçekten de haksızlığa kılıf oluşturmamalı.”

(Aygün ihraç edilecek mi?) “Partimizin Ankara İl Başkanlığı süreci başlattı.”

(Ankara’ya kayyım atanacak iddiası) “Haksızlığa karşı çıkan adamın yerine kayyum mu atanır?”