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Şekersiz yılbaşı kurabiyesi tarifi

Tarçınlı ve zencefilli kurabiye bir yılbaşı geleneğidir. Yılbaşında mis gibi tarçın kokan ve keskin zencefil tadıyla lezzetlenen yılbaşı kurabiyesi yapmak istiyorsunuz ancak şeker kullanmak istemiyorsanız şekersiz tarçınlı zencefilli yılbaşı kurabiyesi tarifimiz tam size göre.

Yılbaşı kokularının başında gelen zencefil ve tarçın ikilisini sizin için şekersiz bir yılbaşı kurabiyesi tarifinde birleştirdik. Yılbaşı sofranızı renklendirmek için yapacağınız şekersiz tarçınlı ve zencefilli kurabiye için gerekli malzemeler şöyle: 1 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı şekersiz keçiboynuzu özü, 2 yemek kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı zencefil, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket kabartma tozu, alabildiği kadar tam buğday unu

Hazırlanışı: Yumurta çırpılır ve içine süt ilave edilir. Un hariç tüm malzemeler sırasıyla ilave edilir. Un, ele yapışmayacak kıvama gelene kadar eklenir. Elde edilen hamur, merdane ile ince bir şekilde açılır ve kurabiye kalıpları ile şekil verilir. Yağlı kâğıt serilmiş olan fırın tepsisinde, 160 derecede 15 dakika pişirilir.

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