Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan açıklama

Yerli otomobilin fiyatı merak konusu olurken, konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "2 sene sonrası için fiyat vermek doğru olmaz. Bu otomobil kimden pazar payı alır diye düşünüp ona göre fiyat belirlenecektir." dedi.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına katılan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobilin özelliklerini ve üretim sürecini anlattı.

FİYATIYLA İLGİLİ SÖYLENTİ ÇOK

Yerli otomobilin fiyatı açıklanmadı ama 150 bin lira ila 300 bin lira arasında olacağı konuşuluyor. Merak edilen konuya ilişkin açıklama en yetkili isimlerden biri olan Karakaş CNN Türk'te yaptı:

Otomobilimiz elektrikli olduğu için aks genişliği çok yüksek... Saldırgan olmayan ama kararlı bir tasarımı var otomobilimiz. Tasarım karakteri olarak saldırgan bir karakter. Doğu ile batının birleştiği bir çizgisi vardır. Ön panelde lale var. Lale detaylarını aracın içinde de görebileceksiniz.

İçten yanmalı motorlardan olduğu gibi önden araca hava girmesine gerek yok. O yüzden öndeki lale şeklindeki mazgallar kapatılabilir. Kırmızı otomobilimizde kapalıdır.

YERLİ OTOMOBİLİN ADI

Şu an belirlenmedi. Önümüzdeki yılın ortasına doğru lansmanını düşünüyoruz. Değişen dönüştüren bir kimliğe sahip olması önemli. Tamamını temsil edilecek bir isim olmalı. 150 isim içinde seçeceğiz. Anlam olarak karşılıklarına bakacağız. Özellikle hedef olarak düşündüğümüz ülkeler için. Önümüzdeki senenin ortasında marka lansmanımızı yapmak istiyoruz. Önemli olan tüm kimliği yansıtmak.

YERLİ OTOMOBİLİN FİYATI

2 sene sonrası için fiyat vermek doğru olmaz. Bu otomobil kimden pazar payı alır diye düşünüp ona göre fiyat belirlenecektir. Yurt dışından otomotiv sektöründe söz sahibi arkadaşlarım kendi aralarında "Bakın Türkiye'de neler oluyor" diye birbirlerine mesajlar atmışlar.

Uçtan uca bir geniş bir ekran alanı var. Sürücü ve yolcu için ekranlar mevcut. Ortada ise kumanda merkezi olarak kullanılacak bir panel var. Ön konsol uçak panelini anlatıyor. Avrupa'da bu tarz bir tasarı bir ilk. Aracın içi çok geniş.

Bizi saran güçlü kuvvetli bir iç tasarım var. Kendinizi güvende hissetmenizi sağlıyor. Otomobilde en beğendiğim özellik. Dışarıdan yalın olan otomobilin içinden teknoloji fışkırıyor.

Bu araç pazara çıktığı zaman güvenlik açısında en üst seviyede olması lazım. Savunma sanayiide mükemmel mühendislerimiz var. Helikopteri modelleyen arkadaşlar bu aracı da modelliyor. Biz büyük bir ekibiz.

Murat Günak, Türk çizgilerini Avrupa ile birleştiren fikirleriyle bize çok yardımcı oldu. Ekibimiz Türk mühendisleri ve Türk tasarımcılarıyla çalışan bir tasarım eviyle sürekli irtibat halindeydi.

TASARIM İÇİN PİNİNFARİNA'YI SEÇTİK

3 tasarım evinden Pininfarina'yı seçtik. Bizim ekibimizle birlikte çalıştılar. Yani sipariş verip aracı almadık. Fikri mülkiyet hakkı Türkiye'de fazlaca bilinmiyor. Fikri mülkiyet hakkı sizin ise, tasarım ve üretim süreçleri fark etmez, araç ticari olarak sizindir. Aracın motorundan tasarımına kadar her şey bizimdir. Mühendislik bizimdir azami olarak da destek alıyoruz. Bu da rekabet için olması gerekendir.

ÖN SİPARİŞ VERİLEBİLECEK Mİ?

Türkiye'nin otomobilini geliştirdik. Ön sipariş konusu hep sorulur. Zamanı geldiğinde siparişler alınacak. Ön sipariş için biraz erken. Biz piyasaya çıkmaya yaklaşalım, sonra ön siparişleri alırız.

TASARIMDA PARS VE KURT DETAYI

Aracı güçlü bir hayvana benzettik. Pars ve kurt, güçlü bir kedi tasarımı yaptık. Sürücüler aynadan baktığında güçlü bir tasarım görecek. Bizden bir çizgi, palabıyık gibi...

Kadın mühendislerin de çok büyük bir payı var. Yüzde 25 şu an aramızdaki kadın çalışan sayısı. Ama hedefimiz yüzde 33. Kadın tasarımcılar ve mühendisler her konuda büyük katkıda bulundular.

Bilim her şeyin temeli. Siber güvenlikten nanoteknolojiye kadar her şeye ihtiyacımız var. Şimdiden iyi elemanlar yetiştirmeliyiz. Nitelikli ve iyi insanları bulduk. Bizim için CV önemli değil. Öğrenme merakı olmalı. 2.'si duygusal stabilize; her şey çok hızlı değişiyor. 3.'sü entelektüel sermaye. 4.'sü insanlar arası etkileşim. Kısacası insan ilişkileri. Bunlardan biri eksik olursa biz teşekkür ediyoruz.

Bu otomobillerimiz Pininfarina'yla birlikte İtalya'da ürettik. Bizim mühdenislerimiz ve tasarımcılarımız orada çalıştı. Fabrika da kurulunca burada üretim yapılacak. Burada akan bir bandı durdurmak doğru olmaz. Prototip yapmak için fabrikaya gerek yok.

Tasarım dili olayı bir bütünsellik olayı. Biz şundan eminiz. Hedef kitlemizi biz belirledik. "Benziyor" denilen araçlarla bu araç arasında çok fark var. O benzetilen aracın ön paneli gülümsüyor mesela. Bizim ise daha saldırgan ve kestin. Tasarımlarımızı tescil ettirdik.

"Babayiğitler" bir araya geldiğinde herkes kendi alanında katkıda bulunuyor. Şirketimizin bize büyük destek verdi. Honda fabrikasını kullanmak, mühendis gözüyle değerlendirdik. O alandan daha büyük bir alana ihtiyacımız var. Türkiye'deki otomotiv sektörü büyüyecek. 2022'nin ikinci yarısında araçlar üretime geçecek. Yılda 175 bin araç üretilecek.

İmalatı başlamasına kadar testler ve geliştirme süreçleri önceden belli. Kasımın başında General Motors'tan birini işe aldık. Brezilyalı ve çok tecrübeli. Biz yalın bir organizasyonuz. Herkesi tecrübesini nerede daha iyi kullanırız diye bakıyoruz. Küresel rekabete hazırlanıyoruz. İş planımıza göre imalata başladıktan 2 sene sonra ihracata başlamalıyız.

Elektrikli araçların çok büyük bir aşınma sorunu olmadığı için yedek parça çok önemli olmayacak. Parça ihtiyacı az olacak.

Yıllarını vermiş Türk şirketleri ve yabancı sermaye ile çalışıyoruz. Hepsiyle sözleşmeler imzaladık.

Aracımız yetişse de fuarlarda göstermeyeceğiz. Biz otomobilden fazlasıyız. Biz gidersek Barcelona'ya gideriz. Los Angeles'a gideceğiz. Bu çünkü bir otomobil değil bu yürüyen bir bilgisayar.

Ana sanayi tedarikçilerinin dönüşümünü gerçekleştirmesi lazım. Daha sonra satış sonrası servisleri konuşacağız. Elektrikli otomobilin ihtiyaçları çok farklı. 400 beygiri hissedersiniz. Koltuğa yapıştırır. Sessiz. 0'dan 100'e 4,6 saniyede çıkıyor. Batarya aşağıda olduğu için iç hacmi çok büyük. Kendi klasmanının en geniş iç hacmine sahip olacak.

FABRİKANIN TEMELİ 2020 MAYIS'TA ATILACAK

İş planımızda birden fazla model olmalı. 4-5-6 modelle, 15 sene içerisinde piyasada olacağız.

Pil teknolojisi değişecek devamlı. Bu işi çok iyi bilen 5-6 şirket var onlarla da çalışacağız elbette.

Türkiye'de üretilen otomobillerin yüzde 19'u yerlidir. Biz ise yüzde 51 sözü verdik. 3. modelimizde yüzde 68'e çıkarma sözü verdik.

TOGG'un borsaya açılması gibi bir ihtimal var. Ama yapacak daha işlerimiz var. Böyle bir şey mümkün olacaktır. 2020 mayısta fabrikanın temeli atılacak.

Ortaklara büyük devlet desteği

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yerli elektrikli otomobil üretimine ilişkin ayrıntılar belli oldu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar lira olacak. Yatırımın süresi ise başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019'dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek.

KDV istisnası, vergi, sigorta primi ve vergi stopajı desteği

Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği ile yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak.

Faiz ve kar payı desteği gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 13'ünü ve ödenen faiz veya kar payının yüzde 80'ini geçmemek kaydıyla, her bir kredinin kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl olacak.

Vergi indirimi uygulaması

Yatırıma katkı tutarı 31 Aralık 2032 tarihine kadar azami 960 bin adet araç için kullanılmak üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nu kapsamında hak edilen yatırıma katkı tutarının yüzde 56,5'ini geçemeyecek.

Yatırıma katkı tutarı, bu yatırım kapsamında üretilen araçların ilk iktisabı dolayısıyla ödenen özel tüketim vergisinin, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla bu mükelleflere tamamen, nakden ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırılabilecek.

Nitelikli personel desteği

Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.

Faiz desteği uygulaması

Bir veya birden fazla aracı kurumdan 31 Aralık 2027 tarihine kadar kullanılacak yatırım kredileri için ödenen faiz veya kar payının yüzde 80'i, gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 13'ünü aşmamak kaydıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karşılanacak.

Faiz veya kar payı desteği, ödeme planının bakanlığa gönderildiği tarihten itibaren yapılacak kredi geri ödemeleri için uygulanacak.

Yurt dışında yerleşik aracı kurumlardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredileri veya yatırım finansmanı için yeminli mali müşavir raporu veya krediye aracılık eden yurt içindeki bankanın bildirimleri çerçevesinde faiz veya kar payı desteği sağlanacak.

Faiz veya kar payı desteği ödemelerinin yapılabilmesi için her bir ödeme öncesinde gerçekleşen sabit yatırım tutarını gösteren yeminli mali müşavir raporunun bakanlığa ibra edilmesi gerekecek.

Yatırım kapsamında kullanılacak faiz veya kar payı destekli kredi miktarı, faiz veya kar payı desteklerinin başlayacağı tarih itibarıyla gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 50'sini geçemeyecek.

Mevcut kredinin bakiye kısmı kadar kullanılacak refinansman kredisi ilave bir kredi olarak değerlendirilmemek suretiyle, kapatılacak kredinin kullanım tarihinden itibaren bu kararda belirtilen süreyi aşmamak koşuluyla faiz veya kar payı desteğinden yararlandırılabilecek.