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Çin'den Uygur Türklerine sahip çıkan Mesut Özil'e sansür

Çinli spikerler Bournemouth - Arsenal maçında Mesut Özil'in ismini karşılaşma boyunca söylemedi.

Mesut Özil'in Doğu Türkistan'a yönelik destek açıklamasının Çin hükümeti tarafından ambargosu devam ediyor.

Mesut'a sansür uygulandı
İngiltere Premier Lig'de iki gün önce oynanan ve 1-1 sona eren Bournemouth - Arsenal maçını Çin'de yayınlayan televizyonun spikerinin Mesut Özil'in adını ilk 11'de saymadığı, maç içerisinde de hiç telaffuz etmediği ortaya çıktı.

Mesut Özil, Bournemouth karşısında ürettiği dört gol pozisyonuyla bu sezon bir Arsenal futbolcusunun en yüksek rakamına ulaştı.

Konami'nin PES oyunlarında adının kaldırılması, sosyal medyada Mesut Özil'in hesaplarına erişimin engellenmesi ve Arsenal maçlarının Çin'de yayınlanması yasaklanmıştı.


"Mesut Özil'in antrenmanlardaki istek ve tutkusu inanılmaz''
Arsenal'in yeni menajeri Arteta, Mesut Özil'in performansıyla ilgili konuşurken "Mesut Özil'in antrenmanlardaki istek ve tutkusu inanılmaz. Mesut'la konuştum. Ona, 'Herkes gibi sana da sıfırdan başlama şansı vereceğim. İstek ve tutkun inanılmaz. Sana şans vermek en adil karar." ifadelerini kullandı.

Neler yaşanmıştı?
Mesut Özil, sosyal medya hesabından Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki göstermişti.

Çinliler tepki göstermişti
Çinli yetkililer, Özil'e sert tepki gösterirken, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda yetkili ve sivil toplum kuruluşundan futbolcuya destek açıklamaları geldi.

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