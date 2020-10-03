BIST 1.145
DOLAR 7,76
EURO 9,10
ALTIN 473,87
HABER /  SPOR

Liverpool'un yıldızı Sadio Mane'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'da Thiago Alcantara'nın ardından Sadio Mane'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Abone ol

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Senegalli futbolcu Sadio Mane, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada; 28 yaşındaki Senegalli yıldız futbolcunun koronavirüse yakalandığı ve kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Açıklamada; Mane'de koronavirüsün hafif belirtilerinin olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği vurgulandı.

Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara da hafta içi Kovid-19'a yakalanmış ve karantina altına alınmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Azerbaycan yoğun bombardıman başlattı
İşte Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri
İstanbul Emniyeti'nde atama! Çok sayıda isim yer değiştirdi
Gaziantep FK Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
ABD Başkanı Trump, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı
NATO'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
ÖNCEKİ HABERLER
Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Kayserispor deplasmanda Ankaragücü'nde 3 puanı kaptı
Okulda 2 öğrenci koronavirüs kaparsa tüm sınıf karantinaya alınacak
Ege Üniversitesi'ndeki taciz iddiasında ikinci perde öğrenciler ayaklandı
NASA astronotları için 23 milyon dolarlık tuvalet
Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu'ndan çarpıcı açıklama! Ölüm ayetleri açıyordu
Yorumlar