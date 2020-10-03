Liverpool'un yıldızı Sadio Mane'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'da Thiago Alcantara'nın ardından Sadio Mane'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Senegalli futbolcu Sadio Mane, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada; 28 yaşındaki Senegalli yıldız futbolcunun koronavirüse yakalandığı ve kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Açıklamada; Mane'de koronavirüsün hafif belirtilerinin olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği vurgulandı.

Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara da hafta içi Kovid-19'a yakalanmış ve karantina altına alınmıştı.