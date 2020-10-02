Cemal Enginyurt, "Grup kuracak sayıya ulaşırız" sözü için konuştu

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti'li bazı milletvekillerine yönelik "Yakında siz de gelirsiniz, grup kuracak sayıya ulaşırız" sözlerine ilişkin bir açıklama yaparak "Espriden ibaretti" dedi.

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Bağımsız Ordu Milletvekili Enginyurt, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerel televizyonların, pandemi sürecinde reklam alamadığını ve iş yapamadığını belirten Enginyurt, "Yerel televizyonlara sahip çıkalım" diye konuştu.

Cemal Enginyurt, İYİ Parti'li bazı milletvekillerine yönelik, "Yakında siz de gelirsiniz, grup kuracak sayıya ulaşırız. TBMM Başkanı'ndan rica edelim, bize arkada daha rahat edeceğimiz bir bölüm ayırsın" sözlerine de açıklık getirdi.

"İyi parti'li 11 arkadaş partilerinden memnun değil"

Enginyurt, "Herhangi bir çalışmamız yok. Bir espriden ibaretti. İYİ Parti'li arkadaşlar dün gruba katılmamışlardı. Ben de bir tweet atmış, demiştim ki 'Bağımsız milletvekili olarak sizleri yanıma bekliyorum'. Dolayısıyla bu 11 arkadaş da partilerinden memnun değilse ki memnun olmadıkları görülüyor; çünkü çizildiler, ötelendiler, dışlandılar. Talepleri yerine getirilmedi. Bağımsız sıralarının artırılması gerektiğini söyledim. Bağımsız sıralarının da artırılması gerektiğini TBMM Başkanı'na söyledim. Olay budur" dedi.