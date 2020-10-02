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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (2 Ekim 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8325'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 321.512'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 63 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1506 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1506 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 282 bin 657'ye yükseldi. Toplam test sayısı 10 milyon 608 bin 664, ağır hasta sayısı 1455, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.4 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım'' ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS RAKAMLARI İSE ŞÖYLEYDİ;

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