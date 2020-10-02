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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo-jong 2 ay aradan sonra ilk kez görüntülendi. Güney Kore istihbaratının, ortadan kaybolduktan sonra Yo-jung’un izini sürmeye çabaladığı belirtildi.

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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi Kim Yo-jong 2 ay ortadan kaybolduktan yeniden objektiflere yakalandı. Kim Jong-Un ve kız kardeşi Kim Yo-jong’un, ülkenin Kimhwa bölgesinde selden etkilenen bir köyde incelemelerde bulunduğu sırada çekilmiş görüntüleri Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından paylaşıldı. Kim Jong-Un kız kardeşi Kim Yo-jong’un, en son 27 Temmuz’da bir etkinlikte görüldüğü ifade edildi. Güney Kore istihbaratının, ortadan kaybolduktan sonra Yo-jung’un izini sürmeye çabaladığı belirtildi. Kız kardeş Yo-jong’un yokluğunun,  Kim Jong-Un’un kız kardeşinin ön plana çıkmasından dolayı rahatsızlık duyduğu spekülasyonlara neden olmuştu. Kozey Kore liderinin zaman zaman ailesindeki bazı isimleri bile idam ettirmesi kız kardeşi için de böyle bir durumun olup olmadığı iddiasını gündeme getirmişti.

İstihbarat izini sürmüştü! İlk kez görüntülendi

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