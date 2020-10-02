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Azerbaycan, Ermenistan özel kuvvetlerine ait karargahı ele geçirdi

Azerbaycan ordusunun müdahaleleri karşısında çaresiz kalan Ermeni özel kuvvetlerinin karargahlarını bırakıp kaçtıkları görüldü.

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Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar dünyanın gündeminde.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a yönelik başlattığı karşı saldırıları 6'ncı gününde başarıyla devam ediyor.  Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarda Ermenistan işgali altındaki Ağdere ilinin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerinin kontrolünün ardından Ermenistan'a ait 193. Özel kuvvetler birliğinin karargahini ele geçirildiğini duyurdu. 

193. Özel Kuvvetler Birliği'nin içine giren Azerbaycan askerleri, çekilen fotoğrafları sosyal medyadan servis etti.

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