İstanbul Emniyeti'nde atama! Çok sayıda isim yer değiştirdi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamalar yapıldı. Bazı ilçe emniyet müdürlerinin yeri değiştirilirken bazı şübe müdürlerinde de değişikliğe gidildi.Abone ol
İSTANBUL Emniyeti Müdürlüğü’nde şube ve ilçe emniyet müdürlerinde flaş bir atama gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'nde şube ve ilçe emniyet müdürlerinde atamalar gerçekleştirildi. İşte görev değişiklikleri:
- Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir, Araştırma inceleme ve denetleme birimi emrine alındı.
- Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Karaarslan, Araştırma inceleme ve denetleme birimi emrine alındı.
- Esenler İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Serkan Kılınç, Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
- Bütçe Şube Müdürlüğü Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde Interpol-Europol Şube Müdürü Filibya Saral, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
- Ulaştırma Şube Müdürü Hüseyin Güngör, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
- Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Şenol Yılmaz, Esenler İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı'na getirildi.
- Koruma Şube Müdürü Selma Gençkaya, Bakırköy Emniyet Müdür Yardımcılığı'na getirildi.