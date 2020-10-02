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İstanbul Emniyeti'nde atama! Çok sayıda isim yer değiştirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamalar yapıldı. Bazı ilçe emniyet müdürlerinin yeri değiştirilirken bazı şübe müdürlerinde de değişikliğe gidildi.

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İSTANBUL Emniyeti Müdürlüğü’nde şube ve ilçe emniyet müdürlerinde flaş bir atama gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'nde şube ve ilçe emniyet müdürlerinde atamalar gerçekleştirildi. İşte görev değişiklikleri: 

- Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir, Araştırma inceleme ve denetleme birimi emrine alındı.

- Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Karaarslan, Araştırma inceleme ve denetleme birimi emrine alındı.

- Esenler İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Serkan Kılınç, Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

- Bütçe Şube Müdürlüğü Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde Interpol-Europol Şube Müdürü Filibya Saral, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

- Ulaştırma Şube Müdürü Hüseyin Güngör, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

- Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Şenol Yılmaz, Esenler İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı'na getirildi.

- Koruma Şube Müdürü Selma Gençkaya, Bakırköy Emniyet Müdür Yardımcılığı'na getirildi.

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