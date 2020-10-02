Gaziantep FK Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş yenilgisi ve Denizlispor beraberliğinin ardından Yeni Malatyaspor'u geçen hafta 3-1 yenerek ilk galibiyetini alan Trabzonspor, 4. hafta maçında Gaziantep FK'ye takıldı. Bordo-mavililerin Campi ile 1-0 öne geçtiği maçta Gaziantep FK, VAR incelemesi sonrası 90'da penaltı kazandı. 90+3'te ise Maxim affetmedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Trabzonspor, bu sonuçla puanını 5'e; Gaziantep FK ise 3'e çıkardı.

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Gaziantep FK ile Trabzonspor arasındaki maç 1-1 sona erdi.

İlk yarıda Trabzonspor daha baskılı olmasına iki takım da gol yollarında etkisiz kalırken; maçta eşitlik 64. dakikada bozuldu. İlk yarıda sakatlanarak oyun dışı kalan Edgar le'nin yerine oyuna giren Gaston Campi, Pereira'nın uzun taç atışında topu kafayla ağlarla buluşturdu.

87'de ise Maxim ile Flavio'nun ceza sahası içindeki topu kapma mücadelesinde Gaziantep FK'li oyuncu yerde kaldı. VAR incelemesi sonrası hakem Fırat Aydınus, 90'da penaltı noktasını gösterdi. Pozisyon incelenirken itirazlarını sürdüren Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya kırmızı kart çıktı. Hakem Fırat Aydınus ayrıca Trabzonsporlu Flavio'ya 2. sarı kartını çıkardı ve oyuncuyu soyunma odasına gönderdi. Penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya giden Maxim, hata yapmadı ve topu ağlarla buluşturdu.

9 dakika uzatmanın oynandığı karşılaşmada başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Trabzonspor, bu sonuçla puanını 5'e; Gaziantep FK ise 3'e çıkardı.

Maçtan önemli dakikalar

2. dakikada Ekuban’ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği sert şutu Gaziantep kalecisi Günay kurtardı.

14. dakikada Gaziantep FK'da Sousa'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş farklı şekilde auta çıktı.

20. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Ekuban'ın vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.

26. dakikada Oğuz'un sağ kanattan çektiği sert şut savunmaya çarpıp kaleci Erce'de kaldı.

27. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Edgar Ie oyuna devam edemezken, yerine Campi oyuna girdi.

40. dakikada Ekuban'ın kale önünde bomboş pozisyondaki Afobe'ye gönderdiği tehlikeli topta kaleci Günay meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

52. dakikada Morais'in tehlikeli ortasında Trabzsonspor savunması son anda topu kornere çeldi.

55. dakikada Pereira'nın sağ kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Ekuban'dan önce araya giren Kana-Bıyık uzaklaştırdı.

62. dakikada Pereira'nın kullandığı uzun taç atışında topa kafa ile dokunan Campi'nin vuruşu uzak köşeden ağlarla buluşu. 0-1

70. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından çektiği sert şut üstten dışarı gitti.

75. dakikada Kenan Özer'in ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şut üstten az farkla auta çıktı.

77. dakikada Bilal ceza sahasına çalımlarla girerek şutunu çekti, top yandan az farkla dışarı çıktı.

88. dakikada VAR incelemesi sonrası ceza sahası içerisinde Maxim'e faul yapıldığı gerekçesiyle Gaziantep FK penaltı kazandı. Hakem Fırat Aydınus ayrıca Trabzonsporlu Flavio'ya 2. sarı kartını çıkardı ve oyuncuyu soyunma odasına gönderdi.

90. dakikada kazanılan penaltı atışını Maxim gole çevirdi. 1-1

Son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan ve gergin geçen maç karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.