ABD Başkanı Trump, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump, doktorların tavsiyesi üzerine tedbir amaçlı olarak bir kaç gün Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nde müşahede altında tutulacağı öğrenildi. Trump'un sağlık durumunun ağırlaştığı iddiaları da gündemde.

Abone ol

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Trump'ın tedbir amaçlı olarak Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını ve burada birkaç gün kalacağını belirtildi.

Antikor kokteyli tedavisi uygulandı

Öte yandan Trump'ın doktoru Sean Conley, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'a önlem amaçlı 8 gramlık "antikor kokteyli" tedavisi uygulandığını ifade etti.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump, gece saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın doktoru Sean Conley'nin söz konusu testlerle ilgili resmi açıklaması paylaşılmıştı. Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilirken, "Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray'ın içinde evde kalacaklar." ifadelerine yer verilmişti.

Trump, kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı. Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.