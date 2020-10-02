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İstanbul metrosunda korkunç ölüm

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Şişli'deki metro hattının havalandırma şantiyesinde bozulan iş makinesinin tamirini yapmak için altına giren Mustafa Vurucu, bir kepçeye bağlı bulunduğu kancanın yerinden çıkması sonucu düşen iş makinesinin altında kalarak öldü.

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İSTANBUL Şişli Kuştepe'deki Gayrettepe'de metro şantiyesinde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, kazı çalışmalarının devam ettiği şantiyede kullanılan 'bobcat' denilen mini yükleyici bozuldu. Mustafa Vurucu, kancaya bağlanılarak bir kepçe yardımıyla kaldırılan mini yükleyicinin altına girerek tamir yapmaya başladı. Tamirat sırasında kancanın kepçeye bağlı kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıktı.

Kepçeden kurtulan mini yükleyici, altında tamirat yapan Mustafa Vurucu'nun üzerine düşerken; yanında çalışan iki kişi ise kendilerini son anda yana atarak olası bir ölümden kurtuldu. Ağır şekilde yaralanan Mustafa Vurucu, iş arkadaşları tarafından mini yükleyicinin altında çıkarıldı.

Yerin yaklaşık 30 metre aşağısından arkadaşları tarafından sedyeyle taşınarak dışarı çıkarılan Mustafa Vurucu, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vurucu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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