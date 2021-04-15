BIST 1.413
DOLAR 8,05
EURO 9,68
ALTIN 452,12
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ
ADV Ramazan'da umut var

Lider Beşiktaş'ın konuğu Ankaragücü

Anadolu Ajansı

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Vincent Aboubakar'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında.

Abone ol

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Arena'da oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Ligde Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşısında yaşadığı puan kayıplarının ardından oynadığı Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını kazanarak 70 puana ulaşan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 8 puan önünde bulunuyor.

Ligde 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 yenilgiyle 36 puan toplayan MKE Ankaragücü ise 13. sırada yer alıyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlıkla sezonu kapattığı açıklanan Cenk Tosun'un yanı sıra sakatlığı devam eden Ajdin Hasic yarınki maçta forma giyemeyecek.

Vincent Aboubakar'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Kamerun Milli Takımı'ndan sakat döndüğü için Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında görev yapamayan golcü oyuncunun yokluğunda siyah-beyazlılar, 1 yenilgi, 2 galibiyet aldı.

Tedavisinde son aşamaya geldiği belirtilen Aboubakar'ın yarınki mücadelede forma giyip giymeyeceği yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

Josef dönüyor
Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Erzurum deplasmanında oynamayarak cezasını tamamlayan Josef de Souza yarınki karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

6 futbolcu sarı kart ceza sınırında
Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Welinton Souza yarınki mücadelede kart görmeleri halinde 36. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Gökhan Gökoğuz kimdir kaç yaşında eşi Melis Ülken kimdir?
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında transfer savaşı!
İstanbul'u hayatında görmedi ve hiç aracı olmadı! Gaziantep'e gelen ceza şok yaşattı
Galatasaray'da Fatih Terim için şok iddia! Fotoğraf karesine girmedi
İstanbul trafiğine kademeli mesai etkisi! Yoğunluk azaldı
Gökhan Özoğuz twiti ne yazdı Fahrettin Koca'ya ne dedi?
Elon Musk'ın insana çip takma projesinde tarih verildi
Dronlar ile hava saldırısı düzenlendi! Erbil Havalimanı kapandı THY uçağı Ankara'ya geri döndü
Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz sabit kalacak beklentisi doları tepe taklak etti
İstanbul'da hamile kadına yardım etti! 15 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı
Yorumlar