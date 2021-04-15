Fenerbahçe ile Galatasaray arasında transfer savaşı!

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz için hem Fenerbahçe hem de Galatasaray devreye girdi. İki kulüp başka futbolcular için de yarış halinde.

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Fenerbahçe bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun transfer planlamalarını yapmaya başladı. Sarı lacivertliler yabancı sınırından dolayı bonservisi elinde yerli yıldızları takipe aldı. Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yakından ilgileniyor.

Sabah gazetesinin haberine göre; takımlar önümüzdeki sezon 14 yabancı ile sözleşme imzalayıp 11'ini kadroya, 8'ini ise ilk 11'e yazabilecek. Bu sayı bir sonraki sezon 7'ye, sonrasında ise 6'ya kadar inecek. Son Gaziantep maçında tam 7 Türk futbolcuya görev veren sarı-lacivertliler, kadrodaki yerli oyuncu sayısını yaz transfer döneminde artırmayı hedefliyor.

Dorukhan Toköz, Alpaslan Öztürk

Bu nedenle ülke çapında birçok genç futbolcu yakından takip ediliyor. Dorukhan Toköz, Alpaslan Öztürk gibi sözleşmesi sona eren Türk futbolcular ile de yakından ilgileniliyor.

3 isme daha yakın takip

Bunun yanı sıra Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz, Ümraniye'den Denizhan Taşkan, Kasımpaşa'dan Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Çağtay Kurukalıp gibi 20 yaş altı gelecek vadeden isimler izlettiriliyor.