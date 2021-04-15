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Dronlar ile hava saldırısı düzenlendi! Erbil Havalimanı kapandı THY uçağı Ankara'ya geri döndü

IRAK'ın Erbil Havalimanı'na düzenlenen hava saldırı nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatılırken, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Erbil seferini yapan uçağı da Ankara'ya geri dönmek zorunda kaldı. 

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Dün akşam saatlerinde Erbil Havalimanı'na dronlar ile hava saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası yetkililer havalimanını kapatma kararı aldı. Bu sırada havada olan THY'nin İstanbul-Erbil seferini yapan uçağı Erbil hava sahası üzerinde tur attı.

Airbus A321 tipi uçağın kaptan pilotu Ankara'ya geri dönme kararı aldı. Uçak saat 23.00'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. 

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