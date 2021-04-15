Elon Musk'ın insan beynine çip takma projesi Neuralink'te yeni gelişme yaşandı. Musk'ın bu yıl içinde insanlara çip takmayı istediği iddia edildi.

Abone ol

Milyarder girişimci Elon Musk bir kez daha dünyayı şaşırtacak gibi. SpaceX ve Tesla'nın CEO'luğunu yürüten Musk'ın diğer projelerinden biri Neuralink. Musk, Neuralink'te bir çip geliştiriyor. Amacı bu çipi insan beynine yerleştirmek. Son olarak Business Insider'da yer alan bir habere göre Musk'ın hayali için artık ortada bir tarih var.

Musk, geçtiğimiz günlerde bir maymun üzerinde test edilen çipi 2021 içerisinde insanlara uygulamak istiyor.

"Felçli insanlara yardım edebilir"

Neuralink tarafından paylaşılan videoda 9 yaşındaki maymun Pager, beynindeki çip sayesinde zihin gücüyle video oyun oynayabiliyordu. Musk'ın iddiasına göre bu çip gelecekte felçli hastalara yardım edebilir.

Milyarder girişimci şubat ayında yaptığı açıklamada insanlı çalışmalara yıl sonuna kadar geçmeyi planladıklarını söylemişti.