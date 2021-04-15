BIST 1.409
DOLAR 8,06
EURO 9,68
ALTIN 451,77
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Ramazan'da umut var

Elon Musk'ın insana çip takma projesinde tarih verildi

Elon Musk'ın insan beynine çip takma projesi Neuralink'te yeni gelişme yaşandı. Musk'ın bu yıl içinde insanlara çip takmayı istediği iddia edildi.

Abone ol

Milyarder girişimci Elon Musk bir kez daha dünyayı şaşırtacak gibi. SpaceX ve Tesla'nın CEO'luğunu yürüten Musk'ın diğer projelerinden biri Neuralink. Musk, Neuralink'te bir çip geliştiriyor. Amacı bu çipi insan beynine yerleştirmek. Son olarak Business Insider'da yer alan bir habere göre Musk'ın hayali için artık ortada bir tarih var.

Musk, geçtiğimiz günlerde bir maymun üzerinde test edilen çipi 2021 içerisinde insanlara uygulamak istiyor. 

"Felçli insanlara yardım edebilir"
Neuralink tarafından paylaşılan videoda 9 yaşındaki maymun Pager, beynindeki çip sayesinde zihin gücüyle video oyun oynayabiliyordu. Musk'ın iddiasına göre bu çip gelecekte felçli hastalara yardım edebilir. 

Milyarder girişimci şubat ayında yaptığı açıklamada insanlı çalışmalara yıl sonuna kadar geçmeyi planladıklarını söylemişti.

Musk 20 yıldır felç olduğunu belirten bir kullanıcısına verdiği cevapta şu ifadelere yer vermişti; Neuralink implantın güvenli olmasını sağlamak için çok çalışıyor ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'yle yakın temas halinde. İşler iyi giderse bu yıl içinde insanlar üzerinde çalışmalara başlayabiliriz.'

ÖNCEKİ HABERLER
Dronlar ile hava saldırısı düzenlendi! Erbil Havalimanı kapandı THY uçağı Ankara'ya geri döndü
Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz sabit kalacak beklentisi doları tepe taklak etti
Şehit Fethi Sekin’in oğlu Burak Tolunay: Babamın en büyük hayali beni Milli Takım’da görmekti
Yıldırım Akbulut eşi Saime Akbulut ve çocukları kimdir?
Ankara'nın Rusya'ya SİHA cevabı konuşuluyor: İsterlerse Rusya'da da satabiliriz
Fenerbahçe, Jerome Boateng'in peşine düştü!
Kayseri'de basın camiasının acı kaybı! Veli Altınkaya covid-19'a yenildi
Yıldırım Akbulut hastalığı neydi neden öldü? Yıldırım Akbulut biyografi
İstanbul'da 4 nokta hedefteymiş! Ölü ele geçirilen teröristin not defterinden saldırı planları çıktı!
Bursa'da 5 yaşındaki çocuk feci şekilde öldü
Yorumlar