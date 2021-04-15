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Bursa'da 5 yaşındaki çocuk feci şekilde öldü

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da bir apartmanın 5. katındaki balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

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Olay; Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Apartmanın 5. katındaki dairenin balkonunda oynayan Suriye uyruklu Yusuf Hassun(5), dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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