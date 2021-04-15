BIST 1.409
DOLAR 8,06
EURO 9,68
ALTIN 451,77
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var

Edirne'de köprülü kavşağın ayağına çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü 2 ağır yaralı

EDİRNE'de, kontrolden çıkan otomobilin köprülü kavşağın ayağına çarptığı kazada sürücü yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin motorunun yola fırladığı görüldü.

Abone ol

Kaza, Keşan- Malkara karayolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı’nda meydana geldi. Tekirdağ’ın Malkara ilçesinden Keşan yönüne ilerleyen Şafak Çıbık (33) yönetimindeki 59 HC 764 plakalı otomobil, Dörtyol Kavşağı’na geldiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce orta refüje, ardından da köprülü kavşağın ayağına çarptı.

Hurdaya dönen ve kopan motoru yola fırlayan otomobilin sürücüsü Şafak Çıbık ve araçtaki Turgay Ayas (33) ve Işıl Olan (36) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Şafak Çıbık, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çıbık’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve Donk'a salvo: Seks partilerinden bıktık
ABD'nin isim benzerliği hatası Şanlıurfalı amca-yeğeni yaktı: Mal varlıkları donduruldu
Antalya'da evde ayağa kalkınca öldü: Biz isterdik ki birisi öldürsün
Temizlik kontrolü yapacaktı! Kaptan açık denizde merdivenden düşerek hayatını kaybetti
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ev ev gezecekler! Aşı ikna timleri geliyor
Ankara'da 2 katlı binanın kömürlüğünde patlama oldu! Elektriği yakınca gümledi
İzmir ve Çanakkale peş peşe sallandı. İki depremin de şiddeti aynı oldu
Başika şehidi için başsağlığı mesajları geliyor! Yüreğimizi dağladı
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Uzaktan eğitim işe böyle yapılacak
Yorumlar