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ABD'nin isim benzerliği hatası Şanlıurfalı amca-yeğeni yaktı: Mal varlıkları donduruldu

ŞANLIURFA'da yaşayan amca Ahmet ve yeğeni İsmail Bayaltun terör örgütü DEAŞ'a mali ve lojistik destek veren şahıslarla aynı ismi taşımaları nedeniyle yapılan hata sonucu ABD yaptırımlarına maruz kaldı.

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Amca Ahmet ve yeğeni İsmail Bayaltun, isim karışıklığı nedeniyle 18 Kasım 2019'da ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) yaptırım listesine girdi.

Şanlıurfa'da yaşayan ve ticaretle uğraşan amca ile yeğen, bu kentte 2. Ağır Ceza Mahkemesinde terör örgütü DEAŞ'a destek vermekten yargılanan ve aynı isimleri taşıyan iki kardeş Ahmet ve İsmail Bayaltun ile karıştırıldı.

1,5 yıldır ABD yaptırımları mağduru
İthalat, ihracatla uğraşan ve Çin'den cep telefonu aksesuarları getiren amca ile yeğen, isim karışıklığı nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır ABD yaptırımları mağduru.

Karışıklığı çözmek için ABD'ye giden Türk avukat Halil Uzun,  yaptığı açıklamada, DEAŞ'a destekten yargılanan iki kardeş ile kendisine başvuran amca ve yeğen Bayaltunların farklı kişiler olduğunu ispat etmek için önce nüfus, sabıka ve yargılama kayıtlarını incelediğini, daha sonra hatanın düzeltilmesi için OFAC'a başvurduğunu söyledi.

OFAC'ın yaptırım listesine girdikten sonra dünyadaki tüm finans kuruluşlarının burada yer alan isimlerin işlemlerini durduğunu anlatan Uzun, Türkiye'de dahi hiç kimsenin isimleri terörle anılan müvekkilleriyle çalışmak istemediğini ifade etti.

Ticari hayatları altüst oldu
Uzun, amca Ahmet ve yeğen İsmail Bayaltun'un ailesinin de bu hata nedeniyle bankalarla ciddi sorun yaşadığını, müvekkillerinin faaliyetlerinin çok ciddi şekilde kısıtlandığını ve ticari hayatlarının "altüst olduğunu" belirtti.

Mal varlıkları donduruldu
İsmail Bayaltun'un 7 Nisan'da OFAC yaptırımları nedeniyle Türkiye'de mal varlığının dondurulduğunu bildiren Uzun, Türkiye'de de Hazine ve Maliye Bakanlığına isim karışıklığının düzeltilmesi için başvurduklarını kaydetti.

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