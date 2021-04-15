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Bakan Koca’dan Gökhan Özoğuz’a yanıt

Sanatçı Gökhan Özoğuz'un sosyal medyadan yaptığı eleştirilere yanıt veren Sağlık Bakanı Koca, "Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Athena grubunun solisti şarkıcı Gökhan Özoğuz'un "Tavan yapan vakalardan ben neden sorumluyum ya? 1 senedir kendimle konuşmaktan şizofren oldum, kongreye falan da yok. Sayın Fahrettin Koca aşıları etrafa saçmadan bir de bizi mi aşılasanız acaba, belki biter virüs. Boş boş kapanacağımıza onu mu denesek?" yorumuna Twitter'dan cevap verdi.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez. Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var. Destek olacağınızdan şüphem yok."

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