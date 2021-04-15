BIST 1.409
DOLAR 8,07
EURO 9,70
ALTIN 451,78
HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan'da umut var

Bildiri yayınlayan emekli amirallere elektronik kelepçe takılıyor! İlki Atilla Kezek'e takıldı

Gece yarısı yayınladıkları darbe tehdidi kokan bildiri nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan 14 emekli amirale elektronik kelepçe takılmaya başlandı. Emekli generallerin il dışına çıkmaları yasak...

Abone ol

Montrö Sözleşmesi ve Tuğamiral Mehmet Sarı'nın 'sarık ve cübbe' giydiği fotoğraflar üzerine açıklama yapan 104 emekli amiralden 14'ü hakkında ‘Suç işlemek için anlaşma'dan soruşturma başlatılmıştı. 10'u 6 gün Emniyet'te tutulduktan sonra ifadeleri alınan 14 emekli amiral adli kontrolle bırakılmıştı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı emekli Koramiral Atilla Kezek'e dün Ankara'da elektronik kelepçe takıldı. Antalya'da bulunan emekli amiral Turgay Erdağ'a da kelepçe takılacağı telefonla bildirildi.

Amirallerin avukatlarından Şule Nazlıoğlu Erol, "Bu insanlar Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları döneminde koşa koşa adliyeye gitti. Yıllarını devlet hizmetine vermiş, belli yaşın üzerindeki emekli amirallerin elektronik kelepçe takılması ağırlarına gidiyor. Hepsi bu kararın şaşkınlığı ve üzüntüsünü yaşıyor" açıklamasında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da evde ayağa kalkınca öldü: Biz isterdik ki birisi öldürsün
Temizlik kontrolü yapacaktı! Kaptan açık denizde merdivenden düşerek hayatını kaybetti
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ev ev gezecekler! Aşı ikna timleri geliyor
İzmir ve Çanakkale peş peşe sallandı. İki depremin de şiddeti aynı oldu
Başika şehidi için başsağlığı mesajları geliyor! Yüreğimizi dağladı
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Uzaktan eğitim işe böyle yapılacak
EGM'den uyarı: Bu mesajı sakın açmayın
Bakan Koca’dan Gökhan Özoğuz’a yanıt
Başika'da Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var
Yorumlar