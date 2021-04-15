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Gaziantep'te taksici ormanda ölü halde bulundu! Şüphe ekipleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP'te, taksi şoförlüğü yapan bir adam aracında ölü bulundu. Taksi şoförünün ölümüyle ilgili intihar şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Olay, Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförlüğü yapan üç çocuk babası Doğan P.'den (41) yakınları uzun süre haber alamadı. Doğan P.'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, Doğan P.'nin aracının şehir dışındaki ormanlık alanda olduğunu tespit etti. Aracın olduğu bölgeye gelen ekipler, Doğan P.'yi aracında kafasına sıkılmış halde ölü buldu.

Doğan P.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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