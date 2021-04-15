Fenerbahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, kafasındaki profile yaklaşamayan ya da uymayan isimlere artık şans vermeyeceğini tüm oyuncularına anlattı.

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Fenerbahçe sonunda istediği oyunu Gaziantep mücadelesinde sahaya yansıttı. Üçüncü resmi maçına çıkan A takım futbol direktörü Emre Belözoğlu; Denizli ve Malatya maçlarındaki futbola oranla çok daha farklı bir takım sahaya sürdü. Erol Bulut’un oynattığı sistemi ufak dokunuşlarla değiştirmeye çalışan genç çalıştırıcı son maçında radikal bir karar aldı.

Neredeyse takımdaki tüm yetenekli, pas yapabilen ve teknik kapasitesi yüksek isimleri ilk 11’de oynatmaya çalıştı. Gerçek pozisyonları orta saha olan İrfan Can ve Pelkas gibi iki ismi bile yeteneklerinden faydalanabilmek için kanatta kullandı.



Milliyet'in haberine göre; Emre Belözoğlu’nun son maçta sunduğu futbol Fenerbahçe’nin uzun süredir beklentisiydi. Sarı-lacivertliler topu aldı, pas yaptı. Acele etmeden ve paniklemeden pas trafiği ile rakibi ceza sahası içine sıkıştırdı. Net fırsatlar yakaladı. Gol gelmese de ikinci yarı değişiklik yapmadı. Sabırla devam etti ve sonunda öne geçti. Bu oyunun yanısıra sahada agresif de bir mücadele söz konusuydu. Bu gerçek anlamda yıllardır görmeye alışık olduğumuz Emre Belözoğlu karakteriydi.



Bunu yapmayana forma yok

Saha içindeki agresif ve mücadeleci yapısı ile bilinen teknik adam buna uygun olmayan profillere şans vermeyecek. Genç çalıştırıcı kötü oyun olsa da mutlaka bu özelliğin sahada olması gerektiğini söylüyor ve son düdüğe kadar pes edilmemesini istiyor. Belözoğlu’nun futbola bakış açısı da tamamen oyunu oynamak üzerine. Çok genç yaşta yıldızlaşan ve Galatasaray’ın efsane kadrosunda yer alan Emre Belözoğlu savunma ve hücum yeteneklerini aynı anda kullanabilen ender orta sahalardan biriydi.

Her yerde aynı!

Emre Belözoğlu deplasman ya da Kadıköy ayırt etmeden takımın aynı oyunu oynamasını amaçlıyor. Deplasman maçlarında sarı-lacivertliler daha önce kendi yarı sahasına çekilen bir görüntü çiziyordu. Ancak takımdan artık bu durumun tam tersini yapması isteniyor. Bu sayede oyun ezberinin oturması hedefleniyor.