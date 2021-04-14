Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğullarının doğum günü kutladı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan Özçivit, iki yaşına bastı. Ünlü çift, aileleriyle beraber kutlama yaptı.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, Instagram'ı şenlendirdi. 2017 yılında evlenen ikilinin 2019 yılında doğan bebekleri Karan, ikinci yaşına girdi.
Salgından dolayı dışarı çıkmayan çift, oğullarının 2. yaş günü için evlerinde sade bir kutlama yaptı. Doğum gününden kareleri 11,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Fahriye Evcen, şunları yazdı:
"Hep gülerek, sımsıkı sarılarak, neşeyle dolu yıllarımız olsun.. İyi ki doğdun canım oğlum" notunu yazdı. Burak Özçivit ise aynı fotoğrafları paylaşarak "Adamım sağlıklı, huzurlu nice senelerimiz olsun."
Burak Özçivit ise Instagram'da paylaştığı fotoğrafların altına ''Adamım sağlıklı, huzurlu nice senelerimiz olsun'' notunu düştü.