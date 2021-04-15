BIST 1.409
DOLAR 8,06
EURO 9,67
ALTIN 452,09
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY
ADV Ramazan'da umut var

Koronavirüse yakalanan Mostafa Mohamed kaç maç yok?

Demirören Haber Ajansı

Sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıklayan Galatasaray’ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, en az 2 maçta forma giyemeyecek.

Abone ol

Galatasaray, akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Mısırlı oyuncu Mostafa Mohamed, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

2 maç yok
Mısırlı forvet, karantina sürecinden dolayı en az iki maçı kaçıracak. Mohamed, sarı-kırmızılı ekibin ligin 35’inci haftasında deplasmanda Göztepe ve 36’ncı haftasında Türk Telekom Arena’da Trabzonspor ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Antalyaspor maçında sahada
Golcü oyuncunun karantina süreci ise ligin 37’nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak maç gününde sona erecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te taksici ormanda ölü halde bulundu! Şüphe ekipleri harekete geçirdi
Emre Belözoğlu'ndan futbolculara mesaj! Yapmayana forma yok
Kocaeli'de boğularak öldürülmüştü! Ablasıyla ilişki iddiası şok etti
Yıldırım Akbulut kimdir aslen nereli kaç yaşında öldü?
Ali Erbaş'tan dikkat çeken teravih namazı açıklaması Ramazan'ın ortasından sonra
Edirne'de köprülü kavşağın ayağına çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü 2 ağır yaralı
Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve Donk'a salvo: Seks partilerinden bıktık
ABD'nin isim benzerliği hatası Şanlıurfalı amca-yeğeni yaktı: Mal varlıkları donduruldu
Bildiri yayınlayan emekli amirallere elektronik kelepçe takılıyor! İlki Atilla Kezek'e takıldı
Antalya'da evde ayağa kalkınca öldü: Biz isterdik ki birisi öldürsün
Yorumlar