Yıldırım Akbulut eşi Saime Akbulut ve çocukları kimdir?

Eski başbakanlardan olan Yıldırım Akbulut bir süredir kalp rahatsızlığı nedeni ile tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 86 yaşında vefat eden Yıldırım Akbulut'un hayatı merak edildi. Fıkraları ile akıllara kazınan Yıldırım Akbulut aslen Erzincanlı. Saime Akbulut ile evli olan Yıldırım Akbulut 3 kız babası.

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Türk siyasetinin sevilen isimlerinden biri olan eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut vefat etti. Uzun süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Yıldırım Akbulut'tan kötü haber geldi. Ölümünün ardından hayatı da merak edilen Yıldırım Akbulut kimdir, aslen nereli, çocukları kimdir soruları merak edildi.

Kendine has fıkraları ile de tanınan Yıldırım Akbulut aslen Erzincan doğumlu. Asıl mesleği avukatlık olan ve uzun yıllardır siyaset ile iç içe olan Yıldırım Akbulut'un eşinin adı Saime Akbulut'tur. 3 kız babası olan Yıldırım Akbulut Anavatan Partisinin (ANAP) kurucuları arasında yer aldı.

Yıldırım Akbulut ve eşi Saime Akbulut

Yıldırım Akbulut kimdir: Yıldırım Akbulut, 15 Kasım 1935 tarihinde Erzincan'da doğdu. Türk avukat, siyasetçi ve 20. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. Başbakanlık ve Anavatan Partisi Genel Başkanlığı görevini 1989–1991 yılları arasında sürdüren Akbulut, 1987–1989 ve 1999–2000 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini üstlenmiştir.Babasının PTT memuru olması nedeniyle ilkokulu Eskişehir'de, ortaokulu Samsun'da, liseyi ise Erzican'da okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve serbest avukatlık yaptı.Akbulut, Adalet Partisi Erzincan il başkanlığı yaptı. Mayıs 1983 tarihinde Anavatan Partisinin (ANAP) kurucuları arasında yer aldı ve ilk defa 1983 Türkiye genel seçimlerinde ANAP Erzincan milletvekili olarak meclise girdi. 26 Ekim 1984 - 6 Eylül 1987 tarihleri arasında Turgut Özal tarafından kurulan 45. Türkiye Hükûmeti'nde İçişleri Bakanı olarak yer aldı. 1987 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar ANAP Erzincan milletvekili olarak meclise girdi ve 1987 yılında yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 431 üyeden 250'sinin oyuyla TBMM Başkanı seçildi ve bu görevini 9 Kasım 1989 tarihine kadar sürdürdü.

Turgut Özal'ın 1989 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından aynı yıl Akbulut başkanlığında 47. Türkiye Hükûmeti kuruldu.17 Kasım 1989'daki ANAP I. Olağanüstü Kongresi Turgut Özal'dan boşalan genel başkanlığa Akbulut'u getirdi.Anayasa Mahkemesi eski üyelerinden Samia Akbulut'la evli olan Akbulut 3 kız çocuğu babasıdır.