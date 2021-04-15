Bu sezon savunmada büyük sıkıntılar çeken Fenerbahçe, Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek 32 yaşındaki Alman stoper Boateng'in transferini bitirmek istiyor.

Abone ol

Lemos ve Tisserand'dan beklenen verimi alamayan Fenerbahçe, yeni sezona dünyaca ünlü bir stoperle başlamakta kararlı. Bu sezon savunmada büyük sıkıntılar çeken ve transfer ettiği Lemos ve Tisserand'dan gerekli verimi bir türlü alamayan Sarı-Lacivertliler'in hedefinde Bayern Münih'in 32 yaşındaki Alman stoperi Jerome Boateng var.

Yönetim şartlarını sordu

Takvim gazetesinin haberine göre; sarı-Lacivertliler sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldız oyuncunun menajeri ile ilk teması gerçekleştirdi ve şartlarını öğrendi. Boateng'e İspanya ve İngiltere'den de talipler var.

Piyasa değeri 10 milyon Euro

2011 yılından beri Alman ekibinde forma giyen başarılı stoperin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro... Jerome Boateng bu sezon 33 maçta oynadı. 2 gol atarken 1 asist üretti.